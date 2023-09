Mai banale Giampiero Mughini che si è raccontato a 360° tra lavoro, vita privata e i prossimi impegni anche in tv…

Sembra essere saltata la partecipazione di Giampiero Mughini al Grande Fratello e invece… Il noto giornalista è pronto a fare il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini e al Corriere della Sera ha svelato anche la data. Non solo. Per l’istrionico volto tv molti passaggi anche sulla sfera privata.

Mughini, tra Grande Fratello e vita privata

Tra i vari passaggi dell’interessante intervista rilasciata da Mughini anche quelli sulla sua carriera che lo ha visto coinvolto anche in tv in trasmissioni e programmi di ogni tipo. Alle “accuse” di qualcuno che sostiene che il giornalista faccia le cose per denaro, lui ha replicato: “Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima”.

E allora cosa muove le scelte dell’uomo? “Se mi espondo per narcisismo? Questa è già un’ipotesi più calzante. Ma il vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco. E il pop, dal cinema al fumetto, per me è parte essenziale della vita”.

A tale fine, forse, è da leggere la scelta di prendere parte al Grande Fratello. Il giornalista ha dato conferma del fatto che presto farà parte del cast: “Entro nella casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza”.

A livello di vita privata, invece: “Se mi manca non avere figli? Non sarei stato all’altezza. È già stato tanto sposarmi, tre anni fa, con Michela”, ha ammesso il buon Giampiero.

