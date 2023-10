Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Tabby Brown, modella e attrice che aveva avuto una liaison con Mario Balotelli.

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa della modella Tabby Brown, di 38 anni. La notizia del suo decesso – riportata da Il Messaggero – è stata data dal suo manager, ma al momento non sono note le cause ufficiali. In passato era balzata agli onori delle cronache per esser stata legata al calciatore Mario Balotelli e in queste ore in tantissimi, sui social, stanno esprimendo il loro dolore e il loro cordoglio per la sua scomparsa.

In queste ore in tanti hanno appreso con sgomento la notizia della scomparsa di Tabby Brown, modella britannica deceduta per cause al momento ancora ignote. Nel corso della sua carriera aveva posato per Cosmopolitan ed ELLE e inoltre aveva recitato in The Bachelor per Channel 5. Era apparsa in numerose pubblicità e, grazie alla sua bellezza, aveva rapidamente conquistato anche il pubblico social. Su Instagram il suo ultimo post risale al 22 febbraio 2022.

Nel 2011 aveva avuto una storia con Mario Balotelli che però, a quanto pare, non si era conclusa nel migliore dei modi. “Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi “lei è solo un’amica”. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole”, aveva dichiarato lei stessa al Mirror.

