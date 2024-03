Mistero negli Stati Uniti: l’attrice americana Robyn Bernard è stata trovata morta in circostanze misteriose. Cosa è successo?

L’industria cinematografica piange la perdita di un’icona televisiva: Robyn Bernard. L’indimenticabile interprete di Terry Brock nella celebre soap opera “General Hospital”, è deceduta all’età di 64 anni.

Ma il mistero avvolge le circostanze della sua morte. Infatti, il suo corpo è stato rinvenuto martedì 12 marzo a San Jacinto, in California, dietro a un edificio commerciale. Cosa è successo alla famosa attrice? Le indagini in corso rivelano strani dettagli dietro la scomparsa di Robyn.

Robyn Bernard morta in circostanze misteriose

Il corpo dell’attrice è stato rinvenuto un campo incolto dietro a uno stabilimento. Ad allertare le autorità, secondo quanto riportato dal The Hollywood Report, sarebbe stata una telefonata fatta da una persona che ha trovato il cadavere nel campo.

Le circostanze della morte dell’attrice sono ancora avvolte dal mistero, con gli investigatori locali che stanno conducendo un’indagine approfondita.

Pare che l’attrice non avesse con sé alcun documento di riconoscimento. Infatti, la stampa riporta che sono servite le impronte digitali per l’identificazione.

Intanto l’ufficio del coroner della contea di Riverside ha disposto che venga eseguita un’autopsia. L’esame servirà per individuare le cause del decesso. Tuttavia, al momento non c’è alcun sospetto di omicidio.

Chi era Robyn Bernard: luci e ombre

Nata il 26 maggio 1959 a Gladewater, in Texas, Robyn Bernard ha iniziato la sua carriera artistica giovanissima, affiancando la sorella minore Crystal nella musica gospel.

Tuttavia, è stata la sua interpretazione di Terry Brock in “General Hospital” a renderla nota in tutto il mondo. Ha ricoperto l’iconico ruolo per ben 16 anni, dal 1984 al 1990. Il suo personaggio, figlia del malvagio D.L. Brock, ha affrontato drammatiche sfide legate all’alcolismo, donando alla serie una profondità emozionale unica.

L’attrice si era allontanata dalla scena pubblica dal 2002. Negli ultimi anni pare che vivesse come senzatetto in California per le strade di San Jacinto.

