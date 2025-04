Mistero morte Michelle Trachtenberg: scoperte le cause del decesso

A due mesi dalla misteriosa morte di Michelle Trachtenberg sono state finalmente rivelate le cause del decesso dell’attrice.

Era il 26 febbraio quando la giovane attrice Michelle Trachtenberg, nota per i ruoli in Buffy – L’ammazza vampiri e Gossip Girl, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di New York. La morte dell’attrice era stata definita “non sospetta” dalle autorità, ma il mistero sulle cause del decesso è rimasto. I familiari di Michelle, infatti, non avevano autorizzato l’autopsia sul corpo, ma solo un esame esterno sul corpo.

Oggi, a distanza di quasi due mesi, finalmente è stata svelata la vera causa del decesso. Scopriamo tutti i dettagli.

Michelle Trachtenberg: le cause della morte

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web la notizia sulle reali cause del decesso dell’attrice

I medici legali avevano chiarito la dinamica della morte dell’attrice dichiarando: “Il suo modo di morte è stato governato come naturale“.

Ma adesso è arrivato un ulteriore dettaglio. Secondo quanto riportato da NBC News, l’attrice sarebbe morte a causa di complicazioni legate al diabete che le sono risultate fatali.

L’attrice, nell’anno precedente alla morte si era sottoposta a un trapianto di fegato.

Michelle Trachtenberg: risolto il mistero sulla morte

Con queste ultime notizie diffuse dal noto quotidiano si considera, quindi, risolto il mistero sulla morte dell’attrice.

L’ufficio del medico legale di New York ha dichiarato chiaramente: “Michelle Tachtenberg è morta perché ha avuto complicazioni legate al diabete“.

L’attrice, nata e cresciuta a New York, è diventata famosa da molto giovane grazie a Nickelodeon, dove è stata protagonista del film “Harriet the Spy”, film del 1996 con Rosie O’Donnell.

Nel 2000 era entrata anche nel cast di Buffy L’ammazza vampiri e, più tardi, in quello di Gossip Girl.