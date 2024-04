La storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero continua anche dopo il GF, o meglio, riparte. I Perletti si sono raccontati a Casa Chi.

Una relazione nata, finita e poi riprese in tv e grazie ai reality. Stiamo parlando di Mirko Brunetti e Perla Vatiero la cui storia è stata pubblica dalla partecipazione a Temptation Island e, poi, anche al Grande Fratello. I due sono stati intervistati a Casa Chi dove, a mettersi in evidenza, è stato il ragazzo che ha raccontato tutto il suo amore per la fresca vincitrice del GF 2023…

Mirko e Perla: la svolta al GF

Intervistato da Casa Chi, Mirko ha raccontato la vera svolta nel rapporto con Perla avvenuta al Grande Fratello: “Quando ho avuto la possbilità di viverla nella Casa del Grande Fratello ho capito che era il momento giusto per dichiararmi o comunque affrettare i tempi”, ha ammesso il ragazzo che si era reso conto dell’importanza che Perla aveva nella sua vita dopo averla lasciata per la tentatrice di Temptation Island, Greta.

“Mi ero promesso di aspettare la fine del programma però poi mi sono reso conto che forse non avevo tanto tempo”, ha aggiunto Brunetti.

L’amore viscerale e l’idea del matrimonio

Nel corso dell’intervista, Mirko ha anche svelato alcuni dettagli del rapporto con la Vatiero: “Il nostro è un amore, un legame viscerale, quindi sia lei che io non ci siamo mai capacitati che una relazione come la nostra finisse nel modo in cui era finita, ovvero con quel falò (a Temptation Island ndr) che rivedendolo ogni volta è una scena terribile per me […]”.

Non manca poi un passaggio sul futuro e l’ipotesi matrimonio: “L’idea del matrimonio l’ho sempre avuta, per me Perla è la donna della mia vita quindi l’ho sempre vista mano nella mano con me verso l’altare”.

Di seguito anche i post Instagram di Casa Chi con l’intervista ai Perletti:

