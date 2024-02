Dopo l’incontro al GF con Perla Vatiero, Mirko Brunetti torna a parlare sui social e lo fa a cuore aperto con i suoi fan.

Sono stati protagonisti di una recente puntata del Grande Fratello con tanto di incontro che li ha, di fatto, riavvicinati parecchio. Stiamo parlando degli ex volti di Temptation Island, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due giovani sembrano provare sentimenti importanti l’uno per l’altra e in tal senso, il ragazzo ha scelto di parlare via social per descrivere le proprie emozioni dando qualche segnale anche per il futuro.

Mirko Brunetti, le parole su Perla

Attraverso una storia su Instagram, Brunetti ha fatto il punto dopo l’incontro avvenuto con Perla nella Casa del GF. Un faccia a faccia durato qualche tempo, prima che il ragazzo fosse obbligato a lasciare, di nuovo, la dimora di Cinecittà.

“Mi sono preso i miei tempi e me li prenderò ancora”, ha esordito il giovane. “Ho tutelato ciò che avevo dentro e lo farò ancora. Ho rispettato me stesso e mi sono ascoltato con la pazienza di chi stavolta non voleva azzardare. Mi sono rifugiato dietro alla razionalità per proteggermi dalle situazioni e dal momento”.

Il discorso di Mirko si è poi concluso con un chiaro segnale anche per il futuro. Un futuro che potrebbe verderlo protagonista proprio con la Vatiero: “Sono riuscito a spogliarmi delle mie paure, delle mie debolezze e finalmente mi sono sentito libero. Ascoltando il cuore“.

Staremo a vedere se quando il GF sarà terminato, i due ex decideranno di riprovarci e di dare inizio ad una nuova relazione che sarà seguita dal pubblico in modo molto sentito. La storia, infatti, tra Brunetti e la Vatiero, ormai è tra che maggiormente stanno attirando l’attenzione di telespettatori e mondo social.

Di seguito anche un post Instagram del GF relativo al recente incontro nella Casa tra i due ex volti di Temptation Island:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG