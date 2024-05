Altro reality in arrivo per Mirko Brunetti e Perla Vatiero? La coppia non si tirerebbe indietro per Pechino Express. Le parole…

Sono diventati famosi grazie a Temptation Island e sono tornati in “hype” anche grazie al Grande Fratello. Stiamo parlando, naturalmente, di Mirko Brunetti e Perla Vatiero – per altro quest’ultima è stata anche la vincitrice del GF – che sarebbero pronti a darsi ad un’altra sfida. Quella di Pechino Express. A raccontare il “sogno” è stato il ragazzo, a RDS Next.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero verso Pechino Express

Intervistato a RDS Next, Mirko ha spiegato come a lui e Perla non dispiacerebbe affatto mettersi alla prova con un altro reality. Dopo Temptation Island e il Grande Fratello, infatti, il ragazzo ha sottolineato come l’idea di prendere parte a Pechino Express non sia poi così male: “Pechino Express lo farei. Con Perla… lo farei. Sarebbe pazzesco”, ha detto.

Coinvolto dalle due conduttrici: “Sareste molto forti. E’ una esperienza dinamica e di vita. Si tratta di un programma duro”, hanno sottolineato. Brunetti ha aggiunto: “Ci sarebbe da ridere. Con Perla faremmo davvero ridere. Come me la caverei con l’inglese e con le lingue? Io sì, Perla… non lo so”, ha aggiunto ancora il ragazzo. Al netto della autocandidatura, staremo a vedere se per i due ragazzi ci sarà questa occasione o meno.

-“Pechino Express con Perla?” Pirko: “Con Perla faremo veramente ridere.” -“Con l’inglese? Ve la potete cavare?” Pirko: “Io si…Perla no.” 💀⚰️ Immaginando Sberla ed il suo livello di ASFINIMENTO da ancor prima della partenza.#grandefratello pic.twitter.com/O5ZV1s4xkr — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 15, 2024

I Perletti: l’amore continua

Intanto la storia tra i Perletti sta andando a gonfie vele. I due si sono a tutti gli effetti ritrovati e via social continuano a pubblicare momenti davvero dolci come coppia. In una recente intervista a ‘Le Donatella’, proprio Brunetti aveva commentato il suo attuale rapporto con la Vatiero: “È la mia vita. Se penso alla mia vita lei è una costante”, ha spiegato il ragazzo che tra gli altri passaggi ha anche aggiunto come l’esperienza al GF e le cose accadute dopo Temptation Island abbiano aiutato la coppia a comprendere di più le reciproche necessità dei singoli.

