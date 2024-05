Nuova occasione televisiva in arrivo per Giulia De Lellis. Gli ultimi rumors parlano di un impegno in Mediaset, su Canale 5…

Potrebbe esserci un nuovo impegno televisivo per Giulia De Lellis che torna al centro delle cronache di gossip e spettacolo non solo per le questioni amorose e la relazione con Giano Del Bufalo ma anche per una indiscrezione che la vorrebbe prossima allo sbarco in Mediaset e precisamente a ‘Tu Si Que Vales’ su Canale 5 al posto di GIulia Stabile…

Giulia De Lellis al posto di Giulia Stabile: l’indiscrezione

Potrebbero esserci delle novità in arrivo per ‘Tu Si Que Vales’ su Canale 5. Secondo il settimanale Di Più Tv, infatti, Giulia Stabile, che ha affiancato Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni nella conduzione dell’ultima edizione, potrebbe lasciare il suo ruolo per dedicarsi in modo totalitario alla danza. Al suo posto sarebbe spuntato, quindi, il nome di Giulia De Lellis.

La ragazza, influencer e conduttrice, è già ben nota a Maria De Filippi che l’aveva lanciata, in un certo senso, al grande pubblico con la partecipazione a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice. Adesso, per lei ci potrebbe essere una nuova grande occasione su Canale 5. La Stabile, ricordiamo, era giunta nel programma prendendo il posto di Belen Rodriguez. Staremo a vedere se tale indiscrezione rimarrà solo una voce oppure ci saranno argomentazioni ufficiali.

Le conferme nel cast di Tu Si Que Vales

Per quanto riguarda il resto del cast del programma, invece, non dovrebbero essere previsti altri cambiamenti. I giudici che affiancheranno Maria De Filippi dovrebbero restare Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e anche Luciana Littizzetto che era arrivata in sostituzione di Teo Mammucari nella scorsa stagione. Conferme anche per Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che resteranno nello show e potrebbero, a questo punto, essere affiancati da una “nuova Giulia“…

