Attraverso i social la speaker radiofonica Micol Ronchi ha lanciato un disperato appello per ritrovare sua sorella Anastasia, di 16 anni.

La showgirl e speaker radiofonica Micol Ronchi ha lanciato via social un appello per cercare di ritrovare sua sorella Anastasia, di 16 anni. La ragazza è stata vista per l’ultima volta a Pavia, e al momento non è dato sapere se il suo sia stato un allontanamento volontario.

“Lei è Anastasia si è allontanata dal proprio domicilio in Pavia nella giornata di ieri (13 dicembre). È stata vista ieri sera nei pressi della stazione di Pavia. Chiunque dovesse vederla mi scriva o contatti direttamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Pavia”, ha fatto sapere Micol Ronchi via social diffondendo una foto della ragazza.

Micol Ronchi: l’appello per la sorella scomparsa

Attraverso i social Micol Ronchi ha lanciato un appello per cercare di ritrovare sua sorella Anastasia, scomparsa a Pavia nelle scorse ore. Al momento non sono note le cause della scomparsa della ragazza, e sua sorella maggiore ha espresso tutta la sua preoccupazione scrivendo:

“Mi sarei tranquillamente evitata l’esperienza di scoprire fino in fondo il terrificante significato della parola ‘preoccupazione’”. In tanti, via social, sono in attesa di saperne di più e in poco tempo l’appello di Micol è stato diffuso anche da fan, amici e colleghi impazienti di avere buone notizie. “Ha un Woolrich e un grosso zaino”, ha fatto sapere Micol Ronchi attraverso le sue stories.

