La nota attrice e influencer Micol Olivieri ha detto la sua sui Ferragnez, anche a seguito dell’intervista di Fedez a Belve.

La crisi dei Ferragnez e quello che sembra essere ormai il loro addio ha generato tantissimi commenti. Ancora di più dopo l’intervista di Fedez a Belve che ha portato anche la famosa attrice e influencer, Micol Olivieri, a dire la sua sulla coppia.

Micol Olivieri, il commento sui Ferragnez

Come riportato da Leggo, la Olivieri ha voluto dire la sua sui Ferragnez e sulla recente intervista di Fedez a Belve. Tramite le sue stories su Instagram, la donna ha detto: “Mi avete chiesto che impressione mi abbia fatto Fedez perché ci sono vari schieramenti. Ormai sembra una guerra. Mi hanno chiamato diversi programmi per intervenire sul caso Balocco perché avevo dichiarato che fossi dalla parte di Chiara”.

E ancora: “Secondo il mio punto di vista l’intento di Chiara non era fare una truffa ai danni di nessuno. Loro hanno sempre fatto beneficenza quindi mi sembra assurdo. Secondo me Fedez è abbastanza sincero e naturalmente, a suo discapito, alcune volte non riesce a tenersi un cecio in bocca. Lei mi sembra più posata, ma questa è una questione caratteriale”.

Il dispiacere per la coppia

Al netto dei commenti sull’intervista, la Olivieri ha mandato anche una frecciatina al rapper ma, allo stesso tempo, si è detta dispiaciuta per quanto lui e la Ferragni stiano vivendo: “Credo che Fedez sia una persona egocentrica. Lui è probabilmente anche meno forte rispetto alla Ferragni. Lei è riuscita a stare vicino a Fedez nel momento del bisogno invece lui zero. Io comunque sono dispiaciuta per questa fine perché sono ragazzi giovani e credo che siano dei bravi genitori”.

Di seguito anche un recente post Instagram sull’apparizione su Rai 2 di Fedez a Belve con Francesca Fagnani:

