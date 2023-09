La nota attrice ex Cesaroni, Micol Olivieri, ha parlato sui social raccontando che da piccola odiava farsi fotografare.

Un particolare retroscena raccontato ai suoi fan. Micol Olivieri, per tantissimi telespettatori la famosa Alice de I Cesaroni, ha voluto confessare una problematica che, nel tempo, l’ha fatta molto soffrire: l’acne. La ragazza, ora ormai donna e madre, ha rivelato di aver avuto grosse difficoltà anche nell’accettarsi e soprattutto a farsi fotografare.

La confessione di Micol Olivieri

“Qualche giorno fa una vecchia amica mi ha inviato questa foto ed è una foto che io non avevo mai visto, del periodo dell’adolescenza”, ha esordito la Olivieri con un filmato condiviso sul proprio profilo Instagram. “Mi sono chiesta: ‘Perché ho così poche foto di quel periodo?’. Di un periodo comunque bello, sereno, spensierato”.

La risposta nasconde una ragione molto importante. “Mi sono ricordata che in realtà era un periodo in cui io non mi facevo mai fotografare. Nonostante fossi sovraesposta, perché era il periodo in cui facevo ‘I Cesaroni’, io detestavo farmi fotografare, perché per me all’epoca esisteva solo l’acne. Anche per chi faceva il mio lavoro, non era possibile avere l’acne. Andava nascosta”.

La problematica, per la giovane Micol, era davvero importante e la donna ha raccontato di averne sofferto non solo da piccola ma anche durante la gravidanza. “Ha segnato momenti importanti nella mia vita e spesso mi ha molto limitata. Perché, quando mi guardavo allo specchio, vedevo la mia immagine distorta, vedevo una maschera e a volte anche un mostro“.

Adesso, però, la Olivieri è cresciuta e ha accettato la situazione. In tal senso ha voluto dare un bel messaggio: “Oggi mi guardo allo specchio e l’acne non c’è più, ma io non me ne sono proprio accorta, perché l’acne non ha determinato la mia persona. Perché l’acne non è un difetto, ma una caratteristica che abbiamo in tantissime. Forse un giorno scomparirà o forse rimarrà con voi tutta la vita. Ma l’acne non siete voi e voi non siete l’acne”.

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice con le sue parole:

