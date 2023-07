Da un piccolo difetto ad un punto di forza della sua bellezza. La curiosa rivelazione fatta da Michelle Hunziker. Le parole.

Amatissima dal pubblico della tv e molto seguita anche sui social, Michelle Hunziker ha confessato a Chi quale sia il suo principale segreto di bellezza che le permette di essere sempre così bella anche con gli anni che passano. La showgirl svizzera ha spiegato alcuni “trucchetti” che fanno la differenza.

Michelle Hunziker svela il suo segreto di bellezza

Mamma di tre figlie, per altro avute in momenti ben diversi, la bella Michelle è riuscita a mantenere un fisico davvero invidiabile. In tanti si sono spesso domandati quali siano i suoi segreti di bellezza e oltre alla corretta alimentazione e agli allenamenti, la showgirl ha svelato di avere un trucchetto che, per altro, è super consigliato a tutti.

“L’80 per cento della forma fisica è dato da un’alimentazione corretta, ‘pulita’, senza però mai perdere il piacere della vita”, ha esordito la svizzera. “Io sono contraria a tutte le cose drastiche, per cui sicuramente anche alle diete troppo rigide […] Penso sia importante comprendere quali siano i nutrienti principali da inserire nella propria alimentazione, perché il corpo è come una macchina che deve star bene per essere efficiente”.

Detto questo, la Hunziker ha detto: “Bere è fondamentale ed è il mio principale segreto di bellezza. L’acqua è stata una grande lezione che ho dovuto auto insegnarmi perché, se tendenzialmente sei una persona che non ha tanta sete, ti dimentichi di bere. E io ero un po’ così. Invece bere è fondamentale”. E ancora: “Appena mi sveglio, prima di fare colazione, bevo due bicchieroni di acqua minerale naturale e continuo a bere durante tutto l’arco della giornata”. In modo particolare, poi, quando si allena, la bella Michelle beve molto di più.

Di seguito anche un recente post Instagram con mood estivo da parte della showgirl svizzera:

