La coppia di attori formata da Laura Chiatti e Marco Bocci ha avuto da ridire contro Sfera Ebbasta. Cosa è successo.

Cosa è successo tra Laura Chiatti, Marco Bocci e Sfera Ebbasta? Chi lo sa. Quello che è certo è che la coppia di attori è rimasta molto toccata dal comportamento del giovane trapper che, dopo un concerto, pare “averli snobbati”. La ricostruzione arriva dopo un messaggio di sfogo dell’attrice e di suoi marito, su Instagram dove non sono mancate parole anche piuttosto pesanti verso l’artista.

Laura Chiatti e Marco Bocci contro Sfera Ebbasta

Nelle scorse ore, Laura e Marco erano al concerto di Sfera Ebbasta insieme ai figli Enea e Pablo, evidentemente fan del trapper. Nelle loro stories, infatti, è possibile vedere alcuni momenti della serata all’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma.

Qualcosa, però, non è andato come la coppia di attori speravano e questo ha portato entrambi a condividere su Instagram una storia non troppo contenta con toni piuttosto accesi verso il trapper.

“Che peccato vedere un’artista con molta molta molta molta strada ancora da fare e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan”, ha scritto sui social la Chiatti taggando il trapper e il marito Bocci che, a sua volta, ha poi ricondiviso la stessa storia sul proprio profilo.

Sembra quindi che gli attori, probabilmente per fare felici i due figli, volessero un incontro ravvicinato con Sfera ma, evidentemente, questo non è stato possibile.

Vedremo se ci sarà una replica dell’artista che, probabilmente, vista anche la tanta gente presente ha preferito non fare “favori” ai due vip.

Di seguito anche un recente post Instagram dei due attori:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG