Momento importante per Michelle Hunziker che dopo aver ricevuto un premio importante ha deciso di aprirsi in modo molto intimo.

Probabilmente il sorriso più amato della tv nasconde le sue fragilità. Michelle Hunziker non si è tirata indietro in queste ore parlando anche delle sue difficoltà che, però, non ama mettere in evidenza in pubblico. La showgirl lo ha fatto dopo aver ricevuto un importante premio nel suo Paese.

Michelle Hunziker, il premio ricevuto in Svizzera

Diventata ormai da diversi anni uno dei volti di punta della televisione italiana, Michelle Hunziker ha ricevuto in queste ore un importantissimo riconoscimento nel suo Paese, la Svizzera.

La conduttrice, infatti, ha ricevuto “Le prix de joie”, ovvero il premio alla gioia. Si tratta di un riconoscimento che per lei è contato moltissimo ma che non deve “ingannare” in merito a quelle che, invece, sono le emozioni e le difficoltà che la stessa conduttrice deve superare ogni giorno.

A porre l’accento su questo punto è stata la diretta interessata.

Il messaggio sulle fragilità

Attraverso un post su Instagram la bella Michelle ha scritto con tanto di foto del premio ricevuto: “‘Le prix de joie’ il premio alla gioia che mi è stato conferito oggi in Svizzera, ha un significato molto profondo per me. Ho sempre ritenuto che il mestiere dell’entertainer fosse per me una grande responsabilità. La mia missione è sempre stata portare un po’ di leggerezza e gioia nelle case per tutti coloro che dopo una lunga e faticosa giornata avessero voglia di rilassarsi davanti alla tv e farsi due risate senza impegno”, ha scritto la donna.

“Spesso le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al mio pubblico… quelli li gestisco nel privato come deve essere. Essere premiata dal mio paese d’origine per una carriera all’estero all’insegna della gioia, mi riempie di gratitudine. Grazie di cuore”.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice:

