Le voci sulla liaison tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sembrano essere confermate dall’ultimo avvistamento dei due.

Nelle ultime ore il settimanale Chi ha svelato che Michelle Hunziker avrebbe da tempo una relazione top secret con l’osteopata Alessandro Carollo e, nelle ultime ore, i due sono stati paparazzati insieme a Milano. Stando a quanto riporta Chi, i due si sarebbero recati al Forum di Assago per assistere all’ultimo show di Checco Zalone e a seguire si sarebbero diretti insieme verso la casa della conduttrice.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo insieme

Dopo il chirurgo Giovanni Angiolini (con cui aveva avuto un flirt appena un anno fa) sembra che adesso Michelle Hunziker sia legata all’osteopata Alessandro Carollo, già noto alle cronache rosa per un presunto flirt avuto in passato con Paola Barale (e mai confermato dai due diretti interessati). Lui e la showgirl svizzera avrebbero trascorso insieme una serata per assistere allo spettacolo di Checco Zalone e a seguire si sarebbero diretti insieme alla casa della conduttrice.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e nelle sue ultime interviste tv, Michelle Hunziker si è sempre definita single. Ora che il gossip su Alessandro Carollo è diventato sempre più insistente, lei si deciderà a rompere il silenzio?

“Certo che dopo due divorzi credo nell’amore. E di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita”, ha dichiarato lei in una delle sue ultime interviste a Oggi, e anche: “Non sto cercando una relazione. Ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”.

