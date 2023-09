Michelle Hunziker ama trascorrere il tempo con le sue figlie e sui social non perde occasione per aggiornare i fan sulle loro avventure.

Le piccole Sole e Celeste Trussardi, figlie minori di Michelle Hunziker (rimaste a vivere con lei dopo il divorzio dei genitori) hanno iniziato un nuovo anno scolastico. Ad aggiornare i fan in merito alla questione è stata la stessa showgirl che, attraverso i social, ha descritto emozionata come le due avrebbero trascorso l’ultima notte prima del nuovo anno scolastico:

“Primo giorno di scuola, c’era un’agitazione qui d’avanti”, ha dichiarato la showgirl nelle sue stories via social, e ancora: “Non hanno neanche dormito”.

Michelle Hunziker: la confessione sulle figlie

Attraverso i social Michelle Hunziker ha aggiornato i fan sulle condizioni delle sue due figlie, Sole e Celeste, che nelle ultime ore hanno iniziato – visibilmente emozionate – un nuovo anno scolastico. Le due bambine sono le figlie minori che la showgirl – già madre di Aurora Ramazzotti – ha avuto insieme al suo secondo marito, Tomaso Trussardi. I due si sono separati un anno fa, ma hanno mantenuto rapporti amichevoli per il bene delle bambine.

Al momento Michelle Hunziker sembra essere felice e serena anche da single e lei stessa ha ammesso che in questo momento la sua priorità sarebbe quella di concentrarsi sul benessere delle sue figlie e del suo nipotino, Cesare, nato lo scorso marzo. La showgirl ha ammesso che l’arrivo del bebè sarebbe stato per lei una benedizione e ha confessato anche di aver sempre desiderato un maschietto in famiglia.

