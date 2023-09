Stando a quanto riportano i media internazionali Harry e Meghan Markle avrebbero deciso di separare i loro progetti professionali.

Dopo il loro Royal wedding nel 2018, il Principe Harry e Meghan Markle hanno lavorato insieme a podcast, docufilm e molto altro ma, a quanto pare, i loro progetti non avrebbero dato i risultati sperati. Negli ultimi mesi si è vociferato sempre più spesso che i due stessero attraversando un momento di crisi e adesso, stando a quanto riportano i media internazionali (e TgCom24), i due avrebbero deciso di dividere anche le loro carriere professionali.

Meghan infatti avrebbe firmato un contratto con Ari Emanuel, il super-agente delle star, mentre Harry sarebbe intenzionato a proseguire la sua carriera di filantropo.

Harry e Meghan: le carriere separate

Cosa sta succedendo tra Harry e sua moglie Meghan Markle? Le voci su una presunta crisi tra i due sono diventate sempre più insistenti negli ultimi mesi e adesso, secondo i rumor in circolazione, i due sarebbero pronti a intraprendere carriere separate.

Harry in particolare starebbe concentrando le sue energie sulla filantropia, mentre sua moglie sarebbe orientata a una carriera social. Al momento sulla questione non vi sono conferme e i due, dopo l’addio alla famiglia reale, hanno cercato una maggiore privacy in California. Secondo i rumor in circolazione i due – a causa del clamore generato dalle loro confessioni sulla famiglia Reale – avrebbero smesso di frequentare gli amici dell’alta società e questo sarebbe stato motivo di attrito. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

