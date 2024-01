Un momento dolcissimo e, di fatto, il primo ufficiale con tanto di bacio pubblico tra loro: Michelle Hunziker e Carollo allo scoperto.

Il primo bacio ufficiale tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo ripreso dai paparazzi. La coppia è uscita definitivamente allo scoperto e lo ha fatto in un’occasione speciale, per il compleanno dell’amico Jonathan Kashanian. Una festa indimenticabile alla quale ha preso parte anche Aurora Ramazzotti in compagnia del compagno Goffredo Cerza e alla quale erano presenti anche i fotografi di Chi che hanno prodotto un servizio esclusivo.

Michelle Hunziker, la foto del bacio con Carollo

Alla festa di Jonathan Kashian, come detto, erano presenti i paparazzi di Chi che hanno immortalato i rapporti tra la Hunziker e Carollo ma anche quelli tra loro e Aurora, figlia di Michelle, e Goffredo Cerza.

Secondo quanto si apprende, tra i due uomini il feeling sarebbe positivo a conferma di una grande unione tra le famiglie. Quello che certamente è ottimo è l’amore che traspare negli atteggiamenti della svizzera e del suo nuovo fidanzato che, come anticipato, si sono lasciati immortalare in un bacio appassionato a favore di telecamere.

Per loro, di fatto, si tratta del primo gesto d’affetto ufficiale dopo mesi di chiacchiere e rumors sul loro rapporto.

Carollo sembra essersi perfettamente integrato nelle abitudini di Michelle e anche nelle sue amcizie dato che ha anche fatto gli auguri al festeggiato con una storia su Instagram: “Buon compleanno cupido!”. Un nomignolo davvero particolare e che sottolinea come sarebbe stato proprio Kashian a far conoscere i due e dare, quindi, inizio alla loro relazione.

Di seguito anche il post Instagram di Chi con le foto della showgirl e del suo compagno dove spiccano moltissimi commenti di fan e anche qualcuno da parte degli haters che, va detto, purtroppo sono sempre presenti:

