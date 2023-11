Alessandro Carollo sembra essere folle d’amore per Michelle Hunziker e, per i loro due mesi insieme, le ha voluto fare una dedica speciale.

Alessandro Carollo e Michelle Hunziker fanno coppia fissa ormai da due mesi e, stando a quanto riporta Il Messaggero, l’osteopata sarebbe stato avvistato in compagnia di alcuni amici mentre sfoggiava una t-shirt con scritto “Michelle, I Love You”. La t-shirt gli sarebbe servita proprio per fare una romantica dedica alla showgirl svizzera in occasione del loro secondo mesiversario.

Michelle Hunziker: la dedica di Alessandro Carollo

Amore a gonfie vele per Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: i due, ora che sono usciti allo scoperto, non mancano di dedicarsi in pubblico tutto il loro amore e, in occasione del loro secondo mesiversario (stando a quanto riporta il Messaggero) l’osteopata dei vip avrebbe fatto un’inaspettata sorpresa alla showgirl, che al suo fianco sembra aver ritrovato la felicità. Finora Michelle Hunziker ha preferito non rilasciare interviste sulla sua liaison con l’osteopata, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla storia d’amore tra i due.

Per Michelle Hunziker quella con Carollo sarebbe la prima storia importante dopo la dolorosa fine della sua unione con il secondo ex marito, Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole (Sole e Celeste). Lei e l’ex marito hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene delle loro figlie, e non hanno svelato pubblicamente i motivi della loro rottura.

