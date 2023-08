La scrittrice Michela Murgia è scomparsa. A maggio 2023 aveva annunciato pubblicamente di avere un cancro al quarto stadio.

Il mondo della cultura e della letteratura piangono Michela Murgia, la celebre scrittrice di Accabadora che da tempo lottava contro un cancro al quarto stadio. A maggio 2023, quando aveva annunciato pubblicamente di esser stata colpita dalla malattia, la Murgia aveva svelato che le sarebbero rimasti pochi mesi di vita.

“Stavolta il cancro è partito dal rene. Ma a causa del Covid avevo trascurato i controlli. Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti”, aveva dichiarato al Corriere della Sera.

Michela Murgia è morta: il lutto

La celebre scrittrice e attivista italiana Michela Murgia è scomparsa il 10 agosto 2023. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la tragica notizia e la stanno ricordando e omaggiando con i loro commossi messaggi via social. La scrittrice aveva annunciato pubblicamente la sua malattia e aveva affermato che avrebbe trascorso i suoi ultimi mesi di vita al fianco della sua queer family.

Il cancro

La scrittrice era stata colpita da un tumore una prima volta nel 2014, ma nel 2023 esso si era ripresentato in forma maggiormente aggressiva. Nell’annunciare la sua malattia Michela Murgia aveva fatto sapere che avrebbe condiviso il tempo a sua disposizione con la sua famiglia queer e che si sarebbe sposata (con l’attore Lorenzo Terenzi):

“Ho dieci persone. La mia queer family”, aveva svelato la scrittrice al Corriere della Sera affermando di non sentirsi sola, e ancora: “Ho comprato casa con dieci posti letto dove stare tutti insieme. Ho fatto tutto quello che volevo. E ora mi sposo”. In tanti, sui social, avevano accolto l’annuncio della sua malattia con messaggi carichi di affetto e di sostegno.

