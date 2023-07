Dopo la replica infuocata di J-Ax (che gli ha dato della brutta copia di Tiziano Ferro) Paolo Meneguzzi ha tuonato contro il rapper.

Non corre buon sangue tra Paolo Meneguzzi e J-Ax e nelle ultime ore tra i due sono volate scintille tramite social. In particolare Meneguzzi ha deciso di replicare alla frecciatina scagliata contro di lui dal leader degli Articolo31 affermando:

“Caro J-Ax, ma chi verrebbe dietro a te (voi) se non seguissi il sistema che hai sempre criticato? Fai il portavoce che il sistema è marcio, che rinneghi Sanremo, The Voice e poi fai le pubblicità del ‘panettone’. Parli di papponi ma fai il pappone che sta attaccato ai ragazzini per non cadere nell’oblio che probabilmente tanto ti spaventa e per fare i fighi ci urlate ancora ‘legalizzala’. Ma anche basta”.

Paolo Meneguzzi: la replica a J-Ax

Volano stracci tra Paolo Meneguzzi e J-Ax che nelle ultime ore, attraverso i social, se ne sono dette di tutti i colori. Il leader degli Articolo31 ha definito il rivale come “la versione ordinata su Wish di Tiziano (Ferro, ndr)”, mentre Meneguzzi ha replicato con un post infuocato. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Nel suo sfogo via social Paolo Meneguzzi se l’è presa indirettamente anche con Fedez, e infatti ha tuonato: “Fate i duri con i tatuaggi dei dragoni e mi cantate le bolle di sapone? (…) A me pare solo che il messaggio sia ‘dai facciamo soldi’. Creiamo un sistema costruendo standard di scarsa qualità, perché è più facile; perché la qualità è molto più difficile da sostenere. Forse la qualità te la sei dimenticata o perché meglio attaccarsi al treno del trash o di chi ha i follower? Attento, non ho parlato di fan, ma di follower“. Il marito di Chiara Ferragni replicherà a sua volta?

