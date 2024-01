L’attore Maurizio Mattioli è convolato a nozze con la sua storica compagna, Simonetta Benincasa. Il testimone di nozze è stato Enzo Salvi.

Fiori d’arancio per Maurizio Mattioli e la sua storica compagna, Simonetta Benincasa: i due in queste ore hanno pronunciato il fatidico “sì” con cerimonia civile e difronte ai loro cari. L’attore ha 73 anni e sua moglie 70, e sono legati dal 2015 (in precedenza entrambi erano stati sposati con altri partner). L’attore ha voluto come suo testimone di nozze lo storico amico e collega Enzo Salvi.

Maurizio Mattioli si è sposato: le foto

Maurizio Mattioli e la sua storica compagna, Simonetta Benincasa, sono convolati a nozze a Gorga, piccolo comune della provincia di Roma, con rito civile. Alla cerimonia presenti anche alcuni personaggi famosi, come Enzo Salvi, Pier Francesco Pingitore, Alberto Laurenti e Rino Barillari.

Mattioli e la sua sposa stanno insieme dal 2015, e a proposito del loro incontro lui stesso ha confessato a Chi: “Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo”. E ancora: “Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal Cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee”. Sui social in tanti gli hanno fatto le loro congratulazioni, e sono impazienti di saperne di più sulla cerimonia di nozze e sulla vita privata della coppia (che è sempre stata estremamente riservata).

