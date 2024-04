Dopo essersi lasciati, Matteo Berrettini torna a parlare della relazione con Melissa Satta e di ciò che sarebbe accaduto tra loro.

Tornato a vincere un torneo importante nel tennis, per la precisione quello a Marrakech, Matteo Berrettini ha avuto modo di esprimersi a proposito della sua carriera ma anche della sua vita privata nel corso di un’intervista al Tg1. Non sono mancati dei riferimenti alla fine della relazione tanto discussa con Melissa Satta.

Matteo Berrettini e la storia finita con la Satta

Berrettini non si è sottratto ad affrontare il tema della relazione finita con Melissa Satta. Tra i vari passaggi, il tennista ha detto: “Il gossip? Superato tutto in modo positivo”.

E sul periodo con l’ex Velina e le tante critiche ricevute: “Ad essere attaccato non ero solo io, ma anche la persona che era accanto a me e questa era la cosa che mi faceva più soffrire e mi dava più dispiacere. Per fortuna, sia io che lei siamo riusciti a gestirla perchè abbiamo le spalle larghe, complimenti a lei e a me”.

il cambio di allenatore

Il ritorno al successo a Marrakech da parte del tennista è stato dovuto ad una serie di cambiamenti apportati nella sua vita, personale e professionale, come il cambio di allenatore: “In quel caso ho sentito poca energia nel tornare, ho dovuto fare dei passi indietro e dei cambiamenti. Separarsi da un allenatore dopo 15 anni (Vincenzo Santopadre, ndr) non è stato semplice”.

“Sono riuscito a fare la differenza, chiedendomi se fossi disposto ad andare avanti e a competere ad alto livello. Amo il tennis come lo amavo quando ero bambino e la risposta è stata positiva. Giorno per giorno sono riuscito a ricostruire tutti i pezzi”, ha detto Berrettini.

Di seguito anche un post Instagram recente dell’atleta dopo la vittoria all’Atp 250 a Marrakech:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG