Un gesto per aiutare un compagno della Casa: Massimiliano Varrese pronto allo sciopero della fame al GF. Ecco perché.

Potrebbe esserci presto una iniziativa molto particolare nella Casa del Grande Fratello. A lanciarla è stato Massimiliano Varrese che ha spiegato come lui e altri concorrenti potrebbero decidere di fare lo sciopero della fame per aiutare un loro compagno: Alex Schwazer.

Massimiliano Varrese propone lo sciopero della fame al GF

La vicenda è partita dopo che Alex ha spiegato ad alcuni concorrenti che nelle scorse ore dovrebbero essere scaduti i termini ultimi per presentare la candidatura per le prossime Olimpiadi. In tal senso Schwazer stava aspettando l’esito del suo appello dopo la squalifica per doping.

Menozzi, parlando nella Casa, ha spiegato cosa Alex gli abbia confidato: “Alex mi ha spiegato che per la candidatura poteva darla fino a ieri, ma non è ancora arrivata la sentenza, quindi mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi. È la sua vita e mi fa star male questo. Lui ha sofferto anche tantissimi anni di depressione. A lui sono molto affezionato. Mi sento inutile, è una roba troppo più grande di me”.

Da qui il gesto di solidarietà con tanto di proposta da parte di Varrese che ha parlato per primo di fare uno sciopero della fame: “Se parte da noi, se facciamo un appello anche, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente. Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba”. Vedremo se dalle parole si passerà ai fatti.

Di seguito anche il post su X di un utente che ha ripreso alcune delle parole dei concorrenti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG