Alcuni comportamenti di Massimiliano Varrese al Grande Fratello hanno portato molti utenti a commentare i social dell’ex moglie.

Tra i protagonisti dell’edizione in corso del Grande Fratello c’è sicuramente Massimiliano Varrese. L’attore sta avendo diverse discussioni nella Casa, soprattutto con Beatrice Luzzi. Proprio queste litigate avrebbero portato alla luce alcuni comportamenti ritenuti, dai telespettatori e utenti del web, maschilisti. Azioni e parole che hanno generato commenti anche verso l’ex moglie dell’uomo, Valentina Melis, che da tempo lotta contro la discriminazione e la violenza di genere. Una situazione che ha comportato la replica della donna.

Massimiliano Varrese maschilista? Parla l’ex moglie

Alcuni utenti social hanno invaso il profilo Instagram della Melis sottolineando come la sua lotta contro la violenza di genere possa essere messa in dubbio visto il rapporto con l’ex marito con cui, tra l’altro, ha anche una figlia. “Il tuo esempio di frequentazione di Varrese non ha aiutato la causa”, ha commentato qualche utente.

Parole a cui la donna ha tenuto a replicare: “Mi dispiace molto che tu scriva questo. Il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. Non c’è bisogno che mi metta qui a raccontare quello che faccio ogni giorno per aiutare le donne a uscire dalla spirale di violenza. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi”.

Il botta e risposta è andato avanti: “”Capisco il tuo discorso ma molti conoscendoti e conoscendo il tuo impegno sui diritti non si capacitano”, ha scritto ancora l’utente. Qui la Melis ha risposto con un messaggio chiaro sul rapporto tra lei e l’ex: “Ma credo sia lampante il perché ci siamo separati”.

Successivamente la donna ha anche aggiunto con una storia: “Da ieri ricevo diversi commenti e messaggi pubblici e privati inopportuni, invadenti fino ad essere morbosi, del tutto fuori luogo perché connessi ad una sfera personale che non può essere appannaggio di followers e pubblico. A questi non risponderò più, ogni persona adulta è responsabile delle sue scelte e delle sue azioni, il mio interesse è quello di tutelare la mia serenità famigliare e quella di mia figlia”.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda il concorrente del GF:

