Con un dolce post Instagram l’attore Massimiliano Gallo, sposato con Shalana Santana, ha annunciato la nascita della figlia Artemisia.

Il 19 febbraio 2024 è un giorno da non dimenticare per Massimiliano Gallo, perché è il giorno in cui è diventato papà per la seconda volta. Infatti, alle ore 12 e 31 la moglie Shalana Santana ha dato alla luce la sua prima figlia femmina. Il lieto annuncio è stato dato dal papà Massimiliano su Instagram con un dolce post condiviso anche dalla mamma Shalana.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana genitori

Per Massimiliano Gallo non è la prima volta che nasce un figlio. Infatti, vent’anni fa è nata Giulia da un precedente matrimonio. Anche per Shalana non è la prima volta. Infatti, la donna è diventata madre di Leon, nato dalla relazione con l’ex compagno Alessandro Lukacs.

Il 19 febbraio, però, è nata la prima figlia dei due attori: Artemisia Gallo. Come annunciato dal post Instagram condiviso dai genitori, Artemisia è nata alle 12.31, pesa 3 chili e 860 grammi ed è lunga 52 centimetri.

Un fiocco rosa quindi si aggiunge alla porta della coppia formata da Massimiliano Gallo e Shalana Santana, che annunciano ai fan la lieta novella.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana: una storia d’amore unica

L’attrice di origini brasiliane aveva annunciato la gravidanza nel mese di ottobre, a quasi un anno dal matrimonio con Massimiliano.

Infatti, la coppia è convolata a nozze nel dicembre 2022, dopo una relazione durata ben sette anni.

La donna era da prima modella, e successivamente si è dedicata al mondo del cinema dopo aver studiato alla Scuola di cinema “La Ribalta”. Insieme al marito ha recitato nel 2020 nel video “Fa caldo” di Enzo Gragnaniello. I due si sono conosciuti nel 2011 a Napoli e da allora è scoppiato l’amore che li ha portati oggi ad essere genitori della piccola Artemisia.

