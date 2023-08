Maria Grazia Cucinotta ha svelato i dettagli di un grave episodio di violenza da cui è riuscita miracolosamente a sfuggire.

Maria Grazia Cucinotta si è espressa contro i gravi casi di violenza che hanno fortemente colpito l’opinione pubblica nelle ultime ore e ha svelato che lei stessa avrebbe rischiato di essere vittima di un abuso mentre si trovava a Parigi e aveva solamente 20 anni.

“Stavo per andare a fare un provino pubblicità. E, a scanso di equivoci: non ero truccata e non ero vestita in maniera provocante. Indossavo una felpa, una tuta, e così sono entrata nel portone di quel palazzo in cui avrei dovuto fare il provino”, ha raccontato a Diva e Donna, e ancora: “Uno sconosciuto in giacca e cravatta è entrato assieme a me. Mi ha colto di sorpresa. Ha cercato di strapparmi i vestiti, sono riuscita a scappare ma mia ha inseguito. (…) Sono entrata in casa. Tutto è durato un attimo, ma cose del genere non le dimentichi così facilmente”.

Maria Grazia Cucinotta: la confessione sulla violenza

Maria Grazia Cucinotta ha fortemente condannato i gravi fatti accaduti nelle ultime ore e riguardanti alcune giovani ragazze che sono state vittime di violenze e abusi da parte di uomini. “Ci vogliono pene severe per gli autori delle violenze. I sette di gruppo di Palermo sono peggio delle bestie perché le bestie certe cose non le fanno”, ha dichiarato l’attrice (stando a quanto riporta La Repubblica).

I fatti accaduti a Palermo hanno fortemente scosso l’opinione pubblica e, nei giorni scorsi, anche Loredana Bertè si è espressa sulla vicenda raccontando a sua volta l’abuso da lei subito da giovanissima.

