Marco Bellavia ha preso le difese di Beatrice Luzzi che, a suo avviso, al GF si troverebbe in una situazione simile a quella in cui era lui.

A Tag24 Marco Bellavia, ex concorrente del GF Vip, ha svelato la sua opinione sulla nuova edizione del GF che, a suo dire, sarebbe trash come le precedenti. Bellavia si è inoltre scagliato contro il trattamento riservato a Beatrice Luzzi che, a suo dire, si troverebbe a vivere una situazione analoga a quella in cui si è trovato anche lui.

“C’è un nuovo Marco Bellavia dentro la casa: Beatrice Luzzi, che fortunatamente resiste più di me, sta andando avanti. (…) Lei poverina è lì che resiste. Ho visto che si è ricaricata un po’ con l’entrata dei figli. Lei è brava, è forte, sta reagendo.”

Marco Bellavia difende Beatrice Luzzi

Marco Bellavia si è scagliato contro la nuova edizione del GF e contro Massimiliano Varrese (che, nel corso dell’ultima diretta, è arrivato persino a dire che Beatrice Luzzi fosse per lui “repellente”).

“Ne sta passando tante per colpa di quello lì, il “guru” , che gliene sta dicendo di tutti i colori, avendo rispetto zero: primo perché è una donna, una persona e poi anche per la trasmissione”, ha confessato Bellavia, che nella scorsa edizione del programma ha finito per subire il “bullismo” da parte degli altri concorrenti.

Bellavia non ha mancato di scagliare anche una stoccata contro il programma tv di Signorini, su cui ha detto: “Hanno iniziato con l’idea di mandare in onda una trasmissione più pulita, più costruttiva. Anche se non si può pretendere che il Grande Fratello sia costruttivo, ma alla fine perché no? Rappresenta comunque un grande spazio di comunicazione. Ma poi hanno tirato fuori tutte le solite trashate, come accade sempre.” Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, stanno prendendo le difese di Beatrice e si chiedono se Alfonso Signorini interverrà in merito alla questione.

