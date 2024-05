Marcello Sacchetta parla del suo rapporto con Stefano De Martino e della mancanza dell’amicizia. Scopri di più sull’intervista.

Marcello Sacchetta torna a discutere dell’amicizia con Stefano De Martino. In una recente intervista a Nuovo Tv, Sacchetta rivela la sua prospettiva sul legame con l’ex marito di Belen Rodriguez.

Dopo che il ballerino ha mandato alcune frecciatine al conduttore televisivo, oggi Sacchetta torna a parlare di come è profondamente mutato il rapporto tra i due, e lancia un appello.

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino: un’amicizia al capolinea?

Sacchetta si è aperto riguardo alla sua comunicazione con Stefano De Martino. Mentre la distanza potrebbe separarli fisicamente, Sacchetta sottolinea il suo impegno a mantenere viva l’amicizia.

“Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni, ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni; lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. lo ho altrettante cose da fare ma per come sono fatto: io che do un valore importante ai veri amici cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto. In modo ironico ho risposto ad una domanda ma non abbiamo litigato: avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire (Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui)” rivela il ballerino.

Le sue parole rivelano un desiderio genuino di riconnettersi con un amico che considera un punto di riferimento.

Marcello Sacchetta fa un appello all’amico

Il ballerino ha dichiarato durante l’intervista: “Ho detto che l’ho chiamato mille volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui, ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica“.

Ha, poi, continuato: “Io, però, per il valore che do all’amicizia lo spazio per un amico lo trovo sempre. Quando ho ritrovato Stefano ad Amici mi ha confessato che per lui sono sempre stato un punto di riferimento. Devo, poi, dire che in tv lui è sempre stato due passi davanti a me ma nella danza sono sempre stato io due passi avanti. Di lui mi manca la condivisione quotidiana, il dialogo che c’era, come quello tra due fratelli“.

Dopo l’appello del ballerino, i due torneranno ad essere amici? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

