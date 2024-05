Curioso siparietto al supermercato per Mara Venier che ha condiviso con i suoi seguaci social quanto successo prendendo tutto con ironia.

Una vera e propria star, non solo della tv, ma anche dei social. Mara Venier è solita condividere con i fan alcuni momenti della sua vita di tutti i giorni. Nelle ultime ore, la Zia del piccolo schermo non è stata da meno mostrando quanto accaduto al supermercato dove, mentre faceva la spesa, tutti i presenti, di fatto, l’hanno ignorata…

Mara Venier ignorata al supermercato: la gag

Attraverso un simpatico video pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Venier ha fatto vedere come ha passato alcune ore lunedì. La donna, armata di carrello, si è mostrata mentre faceva la spesa. Nulla di strano se non fosse che in mezzo a lei ci fossero tanti altri clienti che, a quanto pare, al netto della grande popolarità della donna, l’hanno totalmente ignorata…

“Il mio lunedì a Milano, adoro”, ha scritto a corredo del filmato Mara. Il filmato e il suo commento hanno scatenato un sacco di reazioni da parte dei fan. Una in particolare ha deciso di scrivere: “Mi viene in mente la D’Urso che prova a fare la umile“. Una frase che ha generato la replica epica della Venier: “Hai detto una bella ca**ata… Complimenti per la fantasia”. Successivamente, però, non sono mancati altri pareri a cui la stessa Zia della tv ha risposto. Una frase su tutti ha fatto sorridere: “Non mi filano proprio”, ha scritto facendo riferimento alle persone presenti al supermercato che hanno ignorato la donna, forse, per rispetto o perché non l’hanno riconosciuta.

Il retroscena sui reggiseni

La Venier è molto apprezzata dal suo pubblico, per la sua bravura ma anche per il fatto di essere davvero molto vicina alle persone con la sua ironia e semplicità. Una conferma era arrivata anche di recente quando, in una intervista con Chiara Francini, aveva raccontato il difficile ma allo stesso tempo ironico “problema” con il suo seno grande.

“Io cerco una roba che me le comprima. Io usavo i reggiseni delle suore, a Campo de’ Fiori c’era una vecchia merceria, a Via dei Baullari. Io prendevo i reggiseni delle monache ed erano gli unici che mi contenevano”, aveva raccontato Mara che aveva anche aggiunto che prima di fare pace con se stessa voleva ridursi il lato A.

