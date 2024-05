Ancora caos attorno alla figura di Francesco Benigno dopo l’addio forzato da L’Isola dei Famosi. L’uomo si è scagliato contro Vladimir Luxuria.

Un nuovo capitolo della querelle tra Francesco Benigno e Vladimir Luxuria dopo l’uscita, forzata, del primo da L’Isola dei Famosi. L’uomo, infatti, via social, nel corso di una diretta è tornato a parlare contro la conduttrice del reality e ha mostrato delle chat, oltre a far sentire alcuni messaggi vocali mandati via WhatsApp.

Benigno, l’ultimo sfogo contro Vladimir Luxuria

“Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare”, ha detto Benigno in diretta social su Facebook durante l’ultima puntata andata in onda de L’Isola. “Me li ha scagliati tutti addosso. Lei (Luxuria ndr) mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa. Mi ha scagliato l’odio addosso dicendo bugie. Poi ci sono questi giornaletti on line che dicono che sono omofobo, che sono stato asfaltato, ma a questi basta che gli dai 200 euro e scrivono”, ha aggiunto ancora l’uomo.

Chat e video

Benigno ha poi aggiunto attaccando: “Io ti ho insultato? E quelli che mi hai fatto tu? Io ho attaccato la tua identità? E tu mio figlio”, le sue parole facendo riferimento ad un filmato condiviso proprio da Luxuria verso di lui. Poi, ecco la svolta dell’uomo che ha fatto vedere e sentire alcuni messaggi mandati su WhatsApp, chiamando in causa anche Alessandra De Sanzo. “Ipocrita, scrivi pubblicamente a Vladimiro che è stata brava. Ma poi sparli di lei dietro […]”.

E ancora: “Io con Alessandra ho lavorato e le ho chiesto di interpellare Vladimiro per farmi chiedere scusa e lei se ne è lavata le mani. Vladimiro nel suo video dice che devo la popolarità al film Mery Per Sempre con la trans Alessandra, la meravigliosa e stupenda Di Sanzo. Eppure sentite voi cosa dice la meravigliosa Alessandra di questa persona con quella faccia senza trucco […]”.

Poi, concludendo il messaggio: “Hai sentito Vladimir quante ne ha dette le tua meravigliosa Alessandra?!”. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno novità da parte dell’uomo o di Luxuria o direttamente anche dalla Di Sanzo chiamata in causa e messa in mezzo con i messaggi vocali resi noti.

