L’intervista di Mara Venier a Barbara D’Urso è stato un momento molto atteso dai telespettatori, ma non sono mancate le gaffe. Ecco cosa ha detto la conduttrice di Domenica In.

Erano mesi che si attendeva il ritorno in televisione di Barbara D’Urso, perciò non sorprende sapere che la puntata di Domenica In del 3 marzo è stata una delle più seguite. I temi affrontati sono stati tanti e molto forti, ma Mara Venier non si è risparmiata qualche gaffe.

Durante l’intervista, infatti, ha proposto di riproporre in Rai la serie televisiva di successo della Dottoressa Giò, ma cambiando il nome. Il nome proposto dalla conduttrice, però, ha messo in imbarazzo Barbara D’Urso.

Mara Venier: imbarazzo in studio a Domenica In

Essendo la Dottoressa Giò un prodotto Mediaset, per poterlo riproporre in Rai dovrebbe subire alcune modifiche, a partire dal nome. La Venier ha, così, pensato di proporre qualche nome alternativo per la serie televisiva, ma è calato il gelo in studio.

La conduttrice, infatti, ha proposto il nome di “Dottoressa Cock”. Tuttavia, chi conosce la lingua inglese sa bene che la parola “cock” ha un significato molto particolare. Infatti, si riferisce all’organo genitale maschile.

Dopo la pubblicità, però, Mara Venier ha fatto un chiarimento: “Prima ho chiamato per sbaglio Barbara dottoressa Cock, ma volevo dire Doc. E comunque, non sapevo neanche che in inglese fosse una parolaccia. Ormai non si può dire più niente“.

Mara Venier: la reazione sui social

Gli utenti social sono sempre molto veloci nel commentare ciò che accade in televisione. Dopo la bufera scatenata diverse settimane addietro per il comunicato stampa letto durante lo speciale dedicato al Festival di Sanremo, stavolta Mara Venier è stata presa di mira per un altro motivo.

Infatti, gli utenti hanno subito commentato la gaffe. I commenti sono subito giunti all’attenzione degli autori e della stessa conduttrice, che ha deciso di fare la precisazione.

