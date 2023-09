La Zia della tv su Barbara D’Urso e la possibilità di vederla in Rai, magari a Domenica In al suo posto. Le parole di Mara Venier.

Dal pomeriggio su Mediaset a Canale 5 a Rai 1. Potrebbe essere questo il destino di Barbara D’Urso che, in un certo senso, ha ricevuto il benestare di chi, sulla prima rete della tv di Stato “regna”, ovvero Mara Venier. La Zia della televisione italiana è diventata virale per alcune parole dette nei giorni scorsi e diffuse anche con dei video di recente in queste ore in occasione della rassegna “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio.

Mara Venier, le parole su Barbara D’Urso in Rai

Dopo aver salutato, non senza qualche sassolino, Mediaset, nel futuro di Barbara D’Urso potrebbe esserci la Rai. A darle l’eventuale ottima accoglienza, se non addirittura a lasciarle il post, sarebbe Mara Venier che in occasione della rassegna “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, ha risposto ad alcune domande di Stefano Zurlo proprio su Carmelita.

“Io voglio molto bene a Barbara, siamo amiche da tanto, e credo che Barbara sia una grande professionista”, ha esordito la Zia della tv. “Se prenderà il mio posto a Domenica In? Mah il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, io non problemi”.

E ancora: “Se ci siamo sentite dopo la decisione di Mediaset di rinunicare alla D’Urso? Sì, ci siamo scritte”, ha ammesso la Venier.

Sulla Carmelita professionista e il suo addio alla rete poi: “Certamente Barbara è stata una cosa che ha colto alla sprovvista lei e anche il pubblico. C’erano dei segnali, l’avevano ridimensionata Barbara, ma credo che possa essere un passaggio. Barbara è una brava conduttrice, può lavorare in Rai, ovunque, bisogna rispettare chi ha fatto bene il proprio lavoro e Barbara è brava”.

Di seguito anche alcuni post con le parole della presentatrice:

