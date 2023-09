L’ex giocatore Bobo Vieri ha denunciato di essere stato vittima di un tentato furto. Il racconto dell’accaduto sui social.

Disavventura a Milano per l’ex calciatore Christian Bobo Vieri. L’uomo, in compagnia probabilmente della sua famiglia e quindi di Costanza Caracciolo e le sue piccole, è stato protagonista di un tentativo di furto ai suoi danni. L’ex attaccante ha raccontato sui social cosa gli sia accaduto e come abbia beccato sul fatto la ladra in questione.

Bobo Vieri e il tentato furto a Milano

Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, Vieri, sempre molto seguito non solo dagli appassionati di calcio, ma anche da tanti fan dello spettacolo, ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina a cena in un ristorante a Milano.

Bobone ha svelato di essersi accorto di tutto e di aver cacciato via la ladra (sembra essere stata una donna).

“Allora siamo qua a cena ed è arrivata una che mi voleva rubare il telefono”, ha detto l’ex giocatore. “L’abbiamo beccata e mandata via. Quindi attenzione prendono un pezzo di foglio lo mettono sul telefono poi vi prendono telefono e foglio, bisogna stare attenti a Milano, bisogna stare attenti”, ha raccontato poco dopo l’accaduto.

Le parole dell’ex giocatore sono sicuramente importanti, non solo per aver messo in guardia tutti gli abitandi del capoluogo lombardo ma anche per aver spiegato con qualche dettaglio importante come queste persone agiscano nel tentativo di derubare gli altri.

Sebbene questo caso sia diverso da alcuni precedenti, in passato erano stati altri personaggi di spicco, tra cui anche Chiara Ferragni, a sottolineare come Milano stesse diventando sempre più una città pericolosa in termini di furti e sicurezza.

Staremo a vedere se ci saranno novità sull’accaduto e se magari Bobone racconterà che fine abbia poi fatto la ladre del suo caso.

Di seguito, invece, un recente post Instagram decisamente divertente delle vacanze dell’ex calciatore con la famiglia:

