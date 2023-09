Una doppia dedica d’amore, quella condivisa via social da Mara Venier e Nicola Carraro. Le parole che emozionano i fan.

Nonostante il loro rapporto venga vissuto da tempo lontano dalla tv e dai riflettori, il matrimonio tra Mara Venier e Nicola Carraro è tra quelli più ammirati e considerati tra le coppie del mondo dello spettacolo. Per questa ragione non c’è da sorprendersi se, in data odierna, in occasione del loro anniversario, i due abbiano conquistato tutti con le rispettive dediche d’amore sui social.

Mara Venier e Nicola Carraro: la dedica per l’anniversario

La Zia della tv e suo marito si sono scambiati bellissime dediche social in occasione dei loro 23 anni d’amore. I due, infatti, si sono conosciuti il 19 settembre del 2000, salvo poi sposarsi nel 2006.

Oggi, però, la Venier e Carraro hanno optato per dei bellissimi messaggi per ricordare proprio la data del primo incontro.

“E sono 23 amore mio. 19/9/2000”, ha scritto la conduttrice accompagnando alla didascalia del suo post Instagram anche una sua foto col marito e un bellissimo mazzo di rose.

Poco prima era toccato a Carraro uscire allo scoperto con un ricordo bellissimo. L’uomo, infatti, ha condiviso uno scatto del passato dove i due sono visibilmente più giovani, e ha scritto: “E sono passati 23 anni. Auguri amore mio”.

Questo scambio social tra i due innamorati ha generato nelle rispettive pagine Instagram una valanga di messaggi da parte dei loro seguaci rimasti affascinati dal loro rapporto. “Siete unici”, “Un amore puro”, “Siete romantici, bellissimi. Complimenti”, hanno scritto tantissime persone per mostrare il proprio affetto alla coppia.

Di seguito la dedica della Zia della tv di cui vi abbiamo parlato:

Di seguito, invece, quello che era stato il post condiviso dall’uomo in precedenza per l’occasione speciale:

