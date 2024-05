Con l’ultima polemica tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro è intervenuto il Codacons che ha richiesto l’esclusione di Mara dall’Eurovision.

Mara Maionchi potrebbe non presentare l’Eurovision Song Contest per il pubblico italiano a causa dell’ultima polemica scoppiata. Infatti, le ultime dichiarazioni della produttrice discografica non sono state apprezzate dal Codacons che ha chiesto l’immediata rimozione della conduttrice dagli Eurovision.

Cosa è successo e quale sarà la decisione della Rai? Ecco qual è stata la richiesta del Codacons.

Mara Maionchi potrebbe non presentare gli Eurovision

Il botta e risposta tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro sta continuando, con l’intervento del marito della Maionchi che racconta di non aver mai saputo dell’omosessualità di Ferro. Ma a scatenare l’ira del Codacons sarebbero state le dichiarazioni relative al peso di Tiziano Ferro, costretto, a quanto pare, a seguire una dieta per rimanere in forma.

A tali dichiarazioni il Codacons ha risposto avanzando una richiesta alla Rai, con cui chiede la rimozione immediata della Maionchi dalla conduzione dell’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio.

La richiesta del Codacons: “Le sue affermazioni sono diseducative”

La nota ufficiale del Codacons inizia con la richiesta rivolta alla Rai: “La Rai deve rimuovere con effetto immediato Mara Maionchi dalla conduzione dell’edizione italiana di Eurovision Song Contest“.

Si legge ancora: “Le affermazioni odierne della Maionchi circa il peso e l’aspetto fisico degli artisti, per come riportate dai mass media nelle ultime ore, appaiono del tutto diseducative e potenzialmente pericolose“. E ancora: “Dire ‘aiuta essere più magri, è importante, non basilare’, è una frase che sembra voler sostenere che i cantanti magri avrebbero più possibilità di successo rispetto a chi ha qualche chilo in più“.

Infine, nella nota si legge: “Un messaggio sbagliato, che arriva nonostante da più parti si tenti di superare odiosi stereotipi sull’aspetto fisico nel mondo dello spettacolo, stereotipi in grado di influenzare i più giovani alterandone pericolosamente il comportamento e le scelte di vita“.

