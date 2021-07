Mamacita Loca, la nuova canzone di Raffaella Fico feat. Gigi Soriani (video)

Porta per titolo ‘Mamacita Loca’, il nuovo singolo di Raffaella Fico per l’estate 2021, frutto della collaborazione con il dj, producer e remixer Gigi Soriani. Un mix di suoni elettronici e latini con un testo passionale che non ha nulla da invidiare alle altre hit dell’estate 2021.

Raffaella Fico esordisce in TV nel 2008 nell’ottava edizione del Grande Fratello e da lì le si aprono le porte del mondo dello spettacolo, portandola in altri programmi di successo come Lucignolo, Colorado Cafè e l’Isola dei Famosi. Il suo talento e la sua bellezza non passano inosservate anche nel cinema, dove recita in “Matrimonio a Parigi” di Claudio Risi. Posa per molti calendari tra cui uno senza veli per For Men Magazine e diventa il volto di moltissimi brand di moda e bellezza, come Fruscìo, Coconuda e Cotril.

Nel 2014, l’ex gieffina ha inciso altri due singoli, ‘Rush’ e ‘ Déjà Vu’. E’ comparsa anche nel video di ‘Alfonso Signorini (Eroe Nazionale)’ cantata da Fedez.

E’ nota, per le cronache gossippare, per essere stata, l’ex compagna di Mario Balotelli, da cui è nata la piccola Pia.

Gigi Soriani è uno tra i più noti dj napoletani in Italia, ha realizzato singoli con artisti come Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Clementino, oltre a numerosi altri progetti italiani ed internazionali. Per diversi anni ha animato con la sua musica i pre-partita del Napoli Calcio allo stadio Maradona di Napoli.

A seguire, trovate la clip musicale della canzone di Raffaella Fico e Gigi Soriani: