Loredana Bertè costretta ad annullare il concerto di Roma a causa di un dolore addominale. Urgenti gli accertamenti in ospedale.

I fan di Loredana Bertè si sono preoccupati quando il suo staff ha annunciato la cancellazione del concerto di Roma a causa di problemi di salute della cantante. Nella giornata di lunedì 11 marzo, infatti, la cantante ha avuto un improvviso dolore addominale che ha reso urgenti degli accertamenti in ospedale.

Il dolore addominale ha costretto la cantante a rimanere lontana dal palco del Brancaccio di Roma, dove si sarebbe dovuta esibire.

Prontamente lo staff di Loredana ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute della cantante.

Loredana Bertè: dolori addominali prima del concerto

Dopo l’improvviso malore, il team di Loredana ha comunicato ai suoi fan l’impossibilità della cantante di esibirsi in concerto.

Il comunicato, pubblicato sui social della Bertè, annunciano: “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve. Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso“.

Il pubblico era già in attesa dell’inizio del concerto fuori dal teatro Brancaccio di Roma, quando ha ricevuto la triste notizia.

Loredana Bertè: come sta la cantante

Il team della cantante non ha aggiornato i fan sulle attuali condizioni di salute della cantante, ma ha già fissato le date per recuperare il concerto di Roma.

Tuttavia, non è la prima volta che la Bertè annulla all’ultimo momento i suoi spettacoli a causa di problemi di salute. Inoltre, anche il concerto previsto a Cremona per il 12 aprile è stato spostato al 28, come comunicano dal sito ufficiale della cantante, a causa di “impegni televisivi imprevisti e irrevocabili“.

