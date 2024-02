Cristiano Malgioglio ha dichiarato di non conoscere i coreografi Joey Di Stefano e Rina. La coppia non ci sta e replica con post.

Cristiano Malgioglio è finito al centro della polemica dopo aver dichiarato in diretta televisiva di non conoscere i coreografi, diventati un fenomeno social, Joey Di Stefano e Rina. I due, però, hanno deciso di raccontare la loro verità con un post social. Chi avrà ragione?

I coreografi raccontano dettagli inaspettati sul rapporto con il cantautore e personaggio televisivo pubblicando un aspro video che smentisce le dichiarazioni di Malgioglio.

Malgioglio: le dichiarazioni in diretta che fanno discutere

Cristiano Malgioglio è da sempre un personaggio sopra le righe, ma nell’ultima puntata andata in onda di Tale e Quale Show dedicato a Sanremo ha detto qualcosa che non è piaciuto a tutti.

In particolare, le dichiarazioni non sono state apprezzate dai coreografi Joey Di Stefano e Rina, diventati famosi grazie ai video dei balletti virali in cui ballavano sulle note delle canzoni di Annalisa.

I due coreografi, infatti, hanno deciso di replicare alle affermazioni di Cristiano e di Loretta Goggi pubblicando un video su Instagram.

I due, all’interno del video, raccontano una versione molto diversa da quella data da Cristiano Malgioglio. Infatti, spiegano di conoscerlo bene e di aver condiviso diversi momenti insieme.

Joey e Rina su Malgioglio: “Andavamo a cena insieme”

Per smentire le dichiarazioni di Malgioglio, che asseriva di non conoscere i due coreografi, questi ultimi hanno dichiarato nel video: “Cristiano, chiediamo ai parenti che abbiamo in comune. Ma poi non solo quello. Abbiamo fatto due anni di trasmissione insieme. Andavamo a cena insieme. Dopo le trasmissioni ci cucinavi il brodino a casa tua a Roma. E non ci conosciamo? Facciamo così, appena ci incontriamo ci ripresentiamo di nuovo“.

Il cantautore replicherà a tali dichiarazioni? I fan attendono una risposta per chiarire quale sia la verità tra le due dichiarazioni.

