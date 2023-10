Addio a Chandler di Friends. Il cinema e la tv piangono il pesante lutto: morto Matthew Perry, diventato famoso per la storica serie.

Terribile lutto per il mondo del cinema e della tv. Morto a 54 anni la star di Friends Matthew Perry, Chandler nella serie di successo. L’uomo sarebbe stato trovato privo di vita nella sua casa di Los Angeles. Le prime indiscrezioni parlano di annegamento, in quanto il corpo dell’attore sarebbe stato rinvenuto nella sua Jacuzzi.

Lutto per il cinema: morto Matthew Perry

Nato il 19 agosto 1969, Matthew Perry era diventato famoso dalla metà degli anni ’90 grazie a Friends, la nota serie in cui interpretava Chandler Bing. Il suo personaggio era tra i più amati in assoluto visto che incalzava gli altri con sarcasmo e battute sempre pronte. Grazie a tale ruolo, l’attore era stato più volte candidato agli Emmy Awards

Nei panni di Chandler, Perry è stato presente in tutti gli episodi della serie durata 10 anni. Nonostante il successo, però, per lui non era sempre stato tutto rose e fiori.

Infatti, a seguito di un incidente avuto nel 1997, l’uomo aveva iniziato a dipendere in modo sempre più importante dagli oppioidi e dall’alcol tanto da arrivarne a prendere 55 pastiglie di Vicodin al giorno.

Era stato lui stesso a raccontare questi momenti di grande difficoltà ammettendo anche che, per disintossicarsi e cercare di abbandonare almeno l’alcol, era stato in cura per più di un’occasione.

Nel suo libro di memorie “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry aveva raccontato proprio questo lato oscuro della sua vita e la sua battaglia contro le droghe. Nel 2018 aveva ammesso di essere stato molto vicino alla morte per una perforazione gastrointestinale.

Ora il decesso a soli 54 anni.

Di seguito anche un post Instagram di People che ricorda l’attore:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG