La cantante Luisa Corna convolerà a nozze il prossimo 9 settembre con l’ufficiale dei Carabinieri Stefano Giovino.

Il prossimo 9 settembre a Brescia si svolgeranno le attesissime nozze della cantante Luisa Corna, che sposerà il fidanzato di lunga data Stefano Giovino. A riportare la notizia è il Giornale di Brescia, che ha fatto sapere anche che la cerimonia si terrà a Palazzolo sull’Oglio con celebrazioni in programma dalle 11 del mattino.

Luisa Corna sposa Stefano Giovino: i dettagli

Stando a quanto riporta Il Giornale di Brescia Luisa Corna sarebbe pronta per convolare a nozze con lo storico compagno Stefano Giovino, con cui fa coppia fissa ormai da diversi anni. Tutto sarebbe pronto per il matrimonio dei due, che dovrebbe svolgersi il prossimo 9 settembre.

In merito al futuro marito, Luisa Corna aveva confessato a Chi nel 2016: “È un ufficiale dei carabinieri è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla cerimonia di nozze e si chiedono se Luisa Corna svelerà qualche dettaglio in più sui suoi fiori d’arancio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG