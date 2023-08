Secondo i rumor in circolazione Britney Spears e Sam Asghari intenderebbero divorziare ad appena 14 mesi dalle loro nozze.

Divorzio in vista per Britney Spears e Sam Asghari? L’indiscrezione, diventata sempre più insistente, è stata riportata da Tmz e in queste ore sui social in tanti si chiedono se verrà confermata o smentita dai due diretti interessati. Secondo quanto riporta il magazine l’ex Reginetta del Pop e il personal trainer avrebbero deciso di prendere strade separate a causa di presunte liti e tradimenti. Sarà vero?

Britney Spears e Sam Asghari verso il divorzio

Secondo i rumor in circolazione Britney Spears e Sam Asghari sarebbero vicini al divorzio e avrebbero già depositato in tribunale alcune carte relative alla loro separazione. Secondo Tmz Asghari sarebbe intenzionato a chiedere un mantenimento alla popstar e a contestare l’accordo prematrimoniale, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

I due sono convolati a nozze a giugno 2022 e finora il personal trainer ha sempre preso pubblicamente le difese dell’ex Reginetta del Pop (spesso finita nell’occhio del ciclone per le sue battaglie legali con i componenti della sua famiglia e per via dei suoi problemi di salute).

