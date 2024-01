Dopo Ballando con le Stelle, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando continuano la loro relazione che sta andando a gonfie vele.

Sono stati, probabilmente, la coppia rivelazione dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Non solo per i progressi fatti a livello di danza, ma anche e soprattutto per il loro rapporto che si è creato e la relazione nata sotto i riflettori. Parliamo di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando che adesso stanno progettando una vita insieme, con tanto di figli e, forse, nozze…

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, nozze e figli: i progetti

Attraverso un video pubblicato sul loro canale Youtube dal titolo ‘L & L’ – Il nostro Ballando segreto!, la coppia formata da Tano e dalla Lando si è raccontata in diversi dettagli sia dello show che della loro relazione.

In modo molto simpatico, i due si sono confrontati su molti argomenti come il futuro matrimonio e i progetti di famiglia con annessa domanda sulla possibilità di avere dei figli insieme.

Sul matrimonio, Lorenzo ha detto: “Io in realtà non mi voglio sposare perché la trovo una cosa inutile, non sono religioso e bla, bla, bla… Non credo nel matrimonio“. Di diverso parere, invece, la donna: “Lui non ci crede e invece guarda caso qualcuno sì… Io, perché è un bel momento, è un momento in cui tu ti ritrovi con le persone che ami di più e ti congiungi insieme all’amore tuo. E’ come una festa […]”.

Diverso il capitolo figli. In questo senso entrambi sono desiderosi di avere una famiglia: “Se vogliamo una famiglia insieme? Sì. Se una persona si mette insieme a un’altra persona è perché qualcosa vuoi costruire. Si sapeva che io volevo una famiglia da un bel po’, ora la voglio con lei”, ha spiegato il figlio di Siffredi.

I due hanno continuato poi a raccontare il loro grande feeling e il fatto che hanno conosciuto parte delle rispettive famiglie. Insomma, l’amore sta andando a gonfie vele tra loro.

Di seguito anche un recente post Instagram del ragazzo insieme alla ballerina:

