Dopo una serie di critiche che le sono arrivate, Chiara Nasti ha sbottato duramente sui social con parole decisamente forti.

Nuova foto e nuova polemica social. Stiamo parlando, naturalmente, di Chiara Nasti che ha iniziato il 2024 esattamente come aveva concluso lo scorso anno, ovvero con un botta e risposta infuocato con una serie di haters. Il motivo, in questo caso, un nuovo piercing che la donna ha deciso di farsi e che ha generato non pochi commenti negativi e parole pesanti, tanto da portarla a rispondere.

Chiara Nasti, la polemica per il piercing

Come anticipato, a generare la nuova polemica, la prima del 2024, per la Nasti è stato un piercing che la donna ha sfoggiato con orgoglio al centro del petto. Probabilmente a causa della sua recente applicazione, il corpo della donna risultava, nello scatto condiviso su Instagram, leggermente arrossato. Questo ha provocato una valanga di commenti negativi e di critica verso di lei: “Il microdermal sembra infetto”, “Pure il piercing infetto hai ora”, “Non farci vedere quella infezione”. Questi alcuni dei messaggi che la donna ha ricevuto e che hanno generato in lei tanto fastidio, addirittura da portarla a rispondere.

La bella Chiara, infatti, dopo alcune ore dalla pubblicazione della foto, ha condiviso nelle stories i commenti ricevuti e anche i messaggi privati che le sono stati mandati accompagnando, ovviamente, alcune frasi di replica decisamente dure, pur ammettendo che il piercing fosse realmente infetto.

“Comunque ora va bene indignarsi su tutto ma… se il vostro modo di manifestare il vostro malessere è quello di criticare ok va bene, tanto lo percepiscono tutti. Però ora indignarsi sul piercing che ha preso infezione è troppo. Sì, il mio piercing ha preso infezione e ho dovuto toglierlo. E quindi? Se apriamo i vostri profili Instagram voi siete grigi“.

Il commento della Nasti, però, è stato ancora più duro: “Non vi lavate e non vi fate uno shampoo mai. I vestiti poi li indossate prima quattro o cinque volte e poi li lavate. Ma di che cosa vogliamo parlare?”.

Insomma, nuovo anno, solite polemiche e risposte…

Di seguito anche il post Instagram della donna che ha generato le polemiche:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG