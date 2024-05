Lorenzo Insigne e Jenny Darone annunciano la nascita del terzo figlio, Mattia. Felicità sui social per l’ex capitano del Napoli.

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e attuale attaccante del Toronto FC, ha dato il benvenuto al suo terzo figlio, Mattia, insieme alla moglie Jenny Darone. La coppia ha annunciato la lieta notizia sui social, condividendo la loro gioia con i fan e mostrando la prima foto del neonato.

L’annuncio della nascita di Mattia Insigne

Lorenzo Insigne e Jenny Darone hanno emozionato i loro follower su Instagram con l’annuncio della nascita di Mattia. “Benvenuto al mondo amore nostro” hanno scritto nella IG story, accompagnando il messaggio con una tenera foto della manina del piccolo.

La nascita è avvenuta a Napoli, città d’origine dei genitori, nonostante la famiglia viva a Toronto per gli impegni calcistici di Insigne.

I due al momento non hanno pubblicato post social che annunciano la nascita del terzo figlio.

Lorenzo Insigne: la nascita di Mattia dopo l’aborto nel 2022

La gioia per la nascita di Mattia arriva dopo un periodo difficile per la coppia. Nel 2022, Jenny Darone ha subito un aborto spontaneo al sesto mese di gravidanza. La perdita è stata un duro colpo per la famiglia, come raccontato da Lorenzo Insigne durante una conferenza stampa. “Abbiamo avuto un grande problema familiare, del quale faccio fatica a parlare,” ha spiegato il calciatore. “Io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori“.

Insigne aveva, inoltre, dichiarato: “Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento. Abbiamo avuto una grave perdita, io e mia moglie stiamo cercando di andare avanti, uniti. Come abbiamo sempre fatto. Non è stato facile. Abbiamo altri due splendidi bambini che ci aiutano a restare spensierati, ma il pensiero a quello che è accaduto, c’è sempre“.

Nonostante il dolore, Lorenzo e Jenny sono rimasti uniti, trovando conforto nei loro due figli maggiori, Carmine e Christian, e ora nel nuovo arrivato, Mattia.

