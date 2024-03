Lorella Cuccarini ha sfoggiato un look sorprendente a Michelle Impossible, ma i telespettatori hanno notato un particolare inaspettato.

Lorella Cuccarini è un’artista che sa come si deve stare sul palco, e lo ha dimostrato anche nella serata del 6 marzo al programma di Michelle Hunziker “Michelle Impossible”. Ospite della prima serata del programma della conduttrice svizzera, la Cuccarini ha rubato la scena alla sua collega e amica stupendo tutti con il suo look.

Durante il varietà di Michelle, Lorella ha cantato e ballato, ricordando i vecchi tempi e, soprattutto, riproponendo uno dei suoi più grandi successi: La notte vola.

Lorella Cuccarini: il vestito con lo spacco vertiginoso

A stupire i telespettatori è stato l’outfit della conduttrice televisiva e ballerina, che è stato ampiamente commentato dal pubblico su X (Twitter). A catturare l’attenzione, in particolare, è stato il suo abito rosso dallo spacco vertiginoso, che metteva in mostra le sue lunghe gambe.

La ballerina ha indossato lo splendido vestito durante l’esibizione della canzone “La notte vola”, incantando gli spettatori presenti e il pubblico da casa.

Lo straordinario outfit ha messo in risalto la splendida forma fisica della donna, che da anni è conosciuta per il suo talento da ballerina, cantante e conduttrice televisiva.

Lorella Cuccarini e Michelle Hunziker: “Due figlie di Pippo Baudo”

Durante la puntata di Michelle Impossible, Lorella e Michelle hanno dimostrato la grande affinità che le lega. Ricordando i vecchi tempi e l’inizio delle loro carriere, Michelle ha dichiarato: “Vogliamo anche bene alle stesse persone, Pippo Baudo per esempio, siamo due figlie di Pippo, due Pippe!“.

La battuta ha divertito la Cuccarini, che ha risposto all’amica: “Rispetto a Pippo Baudo siamo sicuramente due pippe…“.

Michelle ha poi ricordato le parole che le rivolgeva Antonio Ricci: “Sei come Lorella, siete due precisine, cagamillimetri, volete sempre provare, e naturalmente parlando di Ricci mi vengono in mente le tue sigle, La Notte Vola per esempio“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG