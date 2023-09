Pronta al ritorno in tv, ma solo con un suo programma. Loredana Lecciso spiega il sogno nel cassetto e non solo…

Intervistata da Adnkronos, Loredana Lecciso ha avuto modo di raccontarsi a 360°. Non solo la carriera e la voglia di ritornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo, ma anche alcuni passaggi sulla vita privata che coinvolgono, inevitabilmente, anche Al Bano e Romina Power.

Loredana Lecciso sogna il ritorno in tv

“Sono una donna matura e quando vedo i filmati di 20 anni fa mi fanno quasi tenerezza perché mi hanno sempre dipinta come una donna aggressiva quando una realtà sono una persona fragile e sensibile”. Sono queste le parole della Lecciso che è pronta a tornare in tv con una immagine “più consona” alla sua vera natura.

“Questo è il mio animo e penso che il pubblico che mi segue, soprattutto sui social, ormai lo abbia capito”, ha proseguito la compagna di Al Bano.

Ecco perché come sogno nel cassetto, la donna ha quello di fare ritorno sul piccolo schermo: “Ho in cantiere diversi progetti televisivi che ho già proposto ad alcuni produttori e che spero vadano in porto. Quello che vorrei è condurre un programma di intrattenimento scritto da me”.

E su Romina Power…

Non è mancato nel corso dell’intervista anche un passaggio sulla sua assenza ai festeggiamenti organizzati all’Arena di Verona per gli 80 anni del compagno Al Bano, dove erano presenti i sui figli (Jasmine e Al Bano Jr), Romina Power e a che Yari, Cristel e Romina Jr.

“L’ho fatto per amore di Al Bano lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Bano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io”.

E su Romina: “In che rapporti siamo? All’inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

