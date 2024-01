Il libro di Ilary Blasi, in uscita il prossimo 30 gennaio, racconterà ulteriori retroscena sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

“Che stupida“, il libro di Ilary Blasi sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, non sarà la versione scritta di “Unica“, il docu-film uscito a novembre nel quale la conduttrice ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione.

Il testo rivelerà altri inediti retroscene e il finale, ha dichiarato Ilary Blasy stessa, lascerà tutti a bocca aperta.

Che stupida, il nuovo libro di Ilary Blasi

Ilary Blasi è pronta per conquistare nuovamente il mercato, ma questa volta si tratta di quello editoriale tramite il suo libro autobiografico intitolato “Che stupida“. Il testo racconta senza filtri e censure l’ultimo anno della vita della conduttrice, a partire dalla fine della relazione con Francesco Totti alla sua rinascita grazie alla carriera e il nuovo amore con Bastian Muller.

La data di uscita di “Che stupida” è programmata per il prossimo 30 gennaio. Il 31 gennaio, invece, ci sarà la prima presentazione ufficiale in Duomo a Milano durante la quale sarà presente, accanto alla conduttrice, Francesca Barra. La giornalista, che si presterà a moderare l’evento, ha rivelato alcuni particolari del libro a “La Vita in Diretta“.

Francesca Barra: “Posso dirvi che c’è una bomba dentro“

“Io non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary e per il resto non so nient’altro“, ha detto Francesca Barra. “Per il momento posso dirvi che c’è una bomba dentro“, ha svelato ancora. Anche se il libro è stato scritto da un ghostwriter, la giornalista ha affermato di aver trovato la medesima modalità di comunicare della conduttrice.

“A proposito della bomba – ha continuato Francesca Barra – magari se Totti sarà a Sanremo magari potrà rispondere a quello che Ilary ha scritto nel libro. No, non sul palco del Teatro Ariston, prima o dopo, nei giorni di Sanremo“. “Sul libro – ha concluso la giornalista – posso dire che sarete stupiti“.

