Esce allo scoperto Ilary Blasi a proposito della sua situazione contrattuale in Mediaset. Le parole della conduttrice e il futuro incerto.

Il futuro di Ilary Blasi in Mediaset dipende dall’Isola dei Famosi e dalla decisione di fare o meno una nuova edizione. Di fatto, i rumors delle scorse settimane sono stati confermati dalla diretta interessata che, per motivi diversi, è stata raggiunta da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’Oro.

Ilary Blasi e il futuro a Mediaset

Sarà protagonista della consegna del primo Tapiro d’Oro della nuova stagione di Striscia la Notizia Ilary Blasi che nel simpatico incontro avuto con l’invitato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha avuto modo di parlare anche del suo futuro a Mediaset.

Rispondendo alle domande dell’uomo che le chiedeva se anche lei fosse stata “Dursizzata”, con riferimento all’addio di Barbara D’Urso dall’azienda, la conduttrice ha spiegato: “Io in questo periodo vado sempre in letargo”, ha ironizzato. E poi la verità svelata: “Non so se mi faranno rifare l’Isola dei Famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto“.

Insomma, la Blasi in questo momento non sa ancora, almeno a detta sua, se il suo destino sarà ancora legato all’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Molto, se non tutto, dipenderà dalla volontà dell’ad Mediaset di andare avanti col reality show in Honduras o meno.

Piccolo passaggio, poi, anche sulla ormai nota vicenda Rolex con l’ex marito Totti. A proposito dell’affidamento congiunto degli orologi, la donna ha scherzato: “Non ci ho capito niente, faremo come con i figli. Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete”.

Tutta l’intervista alla presentatrice dovrebbe andare in onda nella prima puntata di Striscia prevista per lunedì 25 settembre.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dalla bella Ilary:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG