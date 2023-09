Le nuove linee guida no-trash al GF sembrano aver “frenato” i concorrenti e così Signorini ha deciso d’intervenire.

La politica per la nuova edizione del GF è stata quella di abolire i contenuti volgari e trash, ma sembra che le nuove direttive abbiano finito per frenare i concorrenti che, in due settimane dall’inizio del programma, avrebbero finito per rivelarsi – secondo molti fan del programma – “noiosi e fin troppo educati”. Sulla questione è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini che, nel corso della diretta, li ha rimproverati affermando:

“Sono passati quasi 20 giorni dall’inizio del programma. Faccio una premessa. Siete tutti bravi, molto educati, proprio come piace a noi. Ma l’educazione non significa assolutamente non essere sé stessi! Educazione significa anche dire le cose in faccia agli altri con convinzione. Così come potete manifestare le vostre idee, anche a rischio di essere un po’ scomodi. Cioè, l’educazione non è il perbenismo, ok? Non nascondetevi, perché noi vi sgamiamo lo stesso e stasera ve lo dimostreremo”.

Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti

Nonostante all’inizio di questa nuova edizione del GF si sia scusato per la precedente edizione del reality show affermando di aver addirittura sbagliato il cast, questa volta Signorini ha interpellato i concorrenti del GF chiedendo loro di lasciarsi andare e di non scambiare l’educazione con il perbenismo.

Insomma, il conduttore ha intimato loro di essere se stessi e dire ciò che realmente pensano. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più su questa edizione “mista” dello show, per cui Pier Silvio Berlusconi avrebbe fortemente voluto l’abolizione del trash. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG